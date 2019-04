La Costiera Amalfitana in lutto e provata dal traffico, sente il peso insostenibile del problema viabilità. Oggi forse si scrive una delle pagine più nere della storia in Costiera, dove l’ambulanza che ha trasportato Nicola Palumbo (spirato in elicottero), addirittura ha necessitato della scorta delle volanti dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel raggiungere Maiori da Castiglione.

Un traffico enorme attanaglia la Statale 163, in questo “lungo” ponte del 25 aprile, che non dimenticheremo tanto facilmente: questa mattina i nostri lettori ci hanno segnalato che sono stati bloccati in auto per diverse ore, solo per raggiungere Amalfi. In rete la gente inizia ad insorgere contro tale situazione, postando video e foto. Andrea Cretella, dal proprio profilo Facebook ha invocato la partecipazione in una marcia simbolica di protesta da Amalfi a Minori, per bloccare l’Amalfitana.

Diego Corace, rappresentante aziendale della Sita per la Fit Cisl provinciale, ha risposto positivamente all’appello di Cretella, confermando che l’azienda dei trasporti è in agitazione, con scioperi previsti da Positano fino ad Amalfi, pronti ad entrare in simbiosi con le protesta del presidente dell’Associazione “Mani Pulite”. Andrea Cretella sulla scorta degli ultimi eventi, scrive che era tutto previsto.