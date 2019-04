Traffico in costa d’ Amalfi. Una petizione a favore dei bus, impediscono ai malviventi di arrivare grazie al traffico!

Mentre la petizione contro i grandi bus turismo in Costiera amalfitana e le deroghe alla circolazione consentite a tanti, fra cui i Tpl, trasporto pubblico locale, autorizzati dalla Regione Campania a Napoli, e il Prefetto di Salerno e l’ ANAS sono pressati per un’ordinanza che contingenti il traffico in attesa della ZTL è nata anche una petizione a favore della circolazione di più bus turistici che non ha raggiungono firme ma milioni di euro di incassi e salvano vite umane. Infatti pochi dimenticano che qualche anno fa un potenziale assassino che voleva recarsi a Positano fu bloccato dal traffico fra Ravello e Amalfi , tanto da portarlo a desistere dall’intento di uccidere la moglie traditrice. Quindi non solo turisti ricchi e facoltosi, famiglie con bambini, ma anche potenziali criminali e la microdelinquenza viene bloccata dal traffico della S.S. 163. Ecco perchè le società si sono unite in un cartello per far valere le loro ragioni, altro che limitazioni al di sotto degli otto metri, dovrebbero far passare anche gli autotreni per rendere ancora più difficile l’accesso ai malintenzionati in Costiera .

Ecco l’articolo sull’uomo che voleva uccidere la moglie bloccato dal traffico in Costiera amalfitana