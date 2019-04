TRADIZIONI PASQUALI – RAFFAELE CALDARELLI

GIOVANI ARTISTI IN GIOCO

RAFFAELE CALDARELLI UN AMICO CHE SCOLVOLGE LE DELIZIE PASQUALI

Noi di Positano news siamo andati alla scoperta del gusto . Bontà e tradizione, obietivo della nostra ricerca per conoscere i segreti dell’arte dolciaria. Giovani intraprendenti e golosi si mettono in gioco per proporre al grande pubblico prodotti di qualità. Studio conoscenze e le prime esperienze non solo nella casa di famiglia, ma anche a contatto con grandi maestri del settore. Raffaele si aggiorna e studia lavorando sodo nei migliori laboratori di pasticceria regionali della Campania. Raffaele Caldarelli un giovane che ci accoglie con allegria e forte amicizia.

SIAMO SEMPRE SUL PEZZO A JULIE ITALIA TV DGT 19 SI SCOPRE IL GUSTO DELLA PASTICCERIA NAPOLETANA CON CURIOSITA’ E LA BELLEZZA FEMMINILE

Con la conduttrice Rosanna Romano e la sociologa Felicia Di Mauro e la trooupe di JULIE ITALIA siamo stati a Nola a scoprire i prodottti artigianali presentati in una conferenza stampa ai giornalisti e ai cittadini di Nola.Il grande pubblico conoscerà e potrà gustare prodotti buoni e prelibatezze dolciarie come la colomba e le pastiere. NOI le aspettiamo per gustarle nella redazione di Positano news redazione Napoli e Piano di Sorrento.

Raffaele Caldarelli ha dichiarato: “La colomba, prodotto dolciario da forno, è caratterizzata da una struttura soffice ottenuta per fermentazione con lievito madre e realizzata con ingredienti genuini, di alta qualità. Ogni variante esalta il gusto delicato e soffice dell’impasto. Gli abbinamenti golosi sono stati pensati per sorprendere i palati; una tentazione a cui è difficile resistere”.

La Pasqua è alle porte e la tradizione dolciaria incontra la grande arte pasticcera di Raffaele Caldarelli. Il talentuoso pasticciere, per l’occasione, propone la sua deliziosa colomba, soffice e delicata, disponibile in cinque versioni: Classica (con buccia d’arancia candita, uva sultanina, glassa alle mandorle e cubetti di mandorle); Amarenè (con vaniglia ed amarena); Trilogy (con cioccolato bianco, cioccolato al latte e cioccolato fondente); Bosco Bianco (con frutti di bosco e cioccolato bianco); Pellecchiella (con albicocca del Vesuvio e cioccolato bianco). Raffaele Caldarelli ha dichiarato: “La colomba, prodotto dolciario da forno, è caratterizzata da una struttura soffice ottenuta per fermentazione con lievito madre e realizzata con ingredienti genuini, di alta qualità. Ogni variante esalta il gusto delicato e soffice dell’impasto. Gli abbinamenti golosi sono stati pensati per sorprendere i palati; una tentazione a cui è difficile resistere”. Oltre alla colomba, il giovane pasticciere ha realizzato altri prodotti legati alla tradizione, come le uova di finissimo cioccolato e la classica pastiera napoletana. Le creazioni di Raffaele Caldarelli sono disponibili presso la rinomata azienda “Caldarelli Dolce & Salato” con sedi a Nola (NA) – Via Variante 7/Bis; Salerno – Via Velia, 2; Mercato San Severino (SA) – Via Largo Ferrovia, C.C. Plaza; Orta di Atella (CE) Via Lanzano 6, C.C. Fabulae).