Incidente sull’Autostrada A3 direzione Sorrento, prima dell’uscita per Torre Annunziata.

Sulla carreggiata, in prossimità della terza corsia, un auto Fiat 500 rossa in fiamme.

Traffico Bloccato. Alcuni autisti hanno provveduto a soccorrere la persona alla guida della vettura incidentata e l’altra che viaggia in sua compagnia. Si attendono i soccorsi.

A quanto pare, secondo le ricostruzioni di alcuni autisti che da Sorrento viaggiavano verso Napoli e che hanno potuto assistere all’incidente, l’autista della 500 rossa stava evitando un piccolo tamponamento tra due automobili che si trovavano davanti al suo tragitto. Nel frenare bruscamente, l’auto è andata in testa coda ed è finita nello spartitraffico dell’autostrada. Il ragazzo alla guida è schizzato fuori dal finestrino, mentre la ragazza che era con lui, per l’urto con il muro e l’esplosione dell’airbag, è svenuta. L’auto ha preso fuoco pochi istanti dopo perché è andata completamente distrutta.

Presto aggiornamenti sullo stato di salute dei ragazzi.