Torneo delle Frazioni - Massa Lubrense VINCE la squadra di Sant\'Agata gli \" All Blacks Sant’Agata\"

Si è concluso domenica scorsa il 4° Torneo delle Frazioni a Massa Lubrense che ha visto trionfare la squadra della Frazione di Sant’Agata gli ” All Blacks Sant’Agata”. Squadra che non ha mai perso una partita giocata per tutto il torneo ad eccezione della prima partita persa a tavolino. Questa vittoria è merito di un grande Gruppo compatto dall’inizio alla fine del torneo con elementi di grande esperienza ma soprattutto con uno spirito di gruppo che va oltre il calcio “l’amicizia” . A condurre la squadra alla vittoria ci ha pensato un grande allenatore “Mimmone lo Stuzzichino” per la squadra il DIOS che insieme a Fabio Vinaccia sono riusciti a mettere in campo sempre la migliore formazione per fa sì di poter portare a casa questo risultato. Da elogiare il gladiatore del centrocampo Rino Vinaccia che con grande professionalità e sportività ha lottato dalla prima all’ultima partita incoraggiando i sui fino all’ultimo minuto della finale. Una parola va anche al portierone Luigi Castellano (Tmaya) che in finale ha parato un rigore sullo 0-0. Oltre tanti giovani in campo anche tanta esperienza come Pippo Incarnato, Francesco Di Maio (Nenè), Tonino Aiello (Ripetta), Matteo D’Esposito, Gaetano Casa (l’architetto) decisivo in semifinale, Cesare Staiano capitano della squadra e Claudio (scarpariello). Da non dimenticare il grande presidente Pasquale Gargiulo che ha seguito tutte le gare dalla panchina. Insomma una meritata vittoria fondata sul GRUPPO e sull’ AMICIZIA oltre alla frescura dei giovani e l’esperienza dei meno giovani. Complimenti a tutti e 20.