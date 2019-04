Torneo Costa Sorrento. San Vito Positano in finale oggi a San Agnello. Un grande match con il Club Napoli . Alle 15 diretta di Positanonews

Pagina davvero bella ed importante quella scritta, ieri, dai nostri Esordienti, al “Comunale” di Viale dei Pini a S.Agnello che si impongono con un netto 7-2 sull ‘Oasi Scafati, centrando la semifinale.

Ad aprirle le danze ci pensa, Mauro Calabrese, con un sinistro di forza. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio del nostro numero 10 Murano. A calare il tris è Giudicianni, prima delle doppiette di Scala e di un irresistibile Simone Palumbo.

Stamattina alle 9.45, i nostri ragazzi del S.Vito si sono giocati l’accesso alla Finalissima del 12° Torneo Costa di Sorrento con le zebrette di Battipaglia, battendola con le reti di Giudicianni, Murano, la doppietta di Scala ed il sigillo finale di Mimì Mandara, che hanno scritto la storia di questa semifinale.

FINALISSIMA VOLEVAMO CHE FOSSE E FINALE SARÀ ….

E così oggi alle 15 al Campo Di Via Dei Pini i nostri ragazzi si giocheranno il titolo contro le Vespette del Club Napoli di Castellammare.

Una bellissima esperienza che andrà ad accrescere sicuramente il loro bagaglio tecnico ed emozionale.

Positanonews sarà con loro in diretta per far assistere a tutti a questo grande match. Dai ragazzi, in bocca al lupo!