Torneo Costa Sorrento. San Vito Positano in finale oggi a San Agnello, la spunta il Club Napoli . Ora Castel San Giorgio diretta di Positanonews . Una partita sentita questa di oggi per i nostri Esordienti, al “Comunale” di Viale dei Pini a S.Agnello che dopo essersi imposta 7-2 sull ‘Oasi Scafati, ad aprirle le danze ci ha pensato , Mauro Calabrese, con un sinistro di forza. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio del nostro numero 10 Murano. A calare il tris è Giudicianni, prima delle doppiette di Scala e di un irresistibile Simone Palumbo.è riuscito a superare in semifinale anche le Vespette del Club Napoli di Castellammare. Stamattina alle 9.45, i nostri ragazzi del S.Vito si sono giocati l’accesso alla Finalissima del 12° Torneo Costa di Sorrento con le zebrette di Battipaglia, battendola con le reti di Giudicianni, Murano, la doppietta di Scala ed il sigillo finale di Mimì Mandara, che hanno scritto la storia di questa semifinale. La prestazione non è stata la stessa col Club Napoli, altrimenti addirittura si arrivava a vincere il torneo ( partecipano 21 squadre da tutta la Campania e oltre , ndr ) . Ora l’appuntamento è con Castel Di Sangro Una bellissima esperienza che andrà ad accrescere sicuramente il loro bagaglio tecnico ed emozionale. Davvero complimenti a tutti al mister Attanasio , ai ragazzi, e ai genitori che seguono con impegno e passione oltre che sacrifici i propri figli . Una vittoria dello sport