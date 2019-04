Tordigliano autobus della SITA per Positano in panne. NCC a Piano di Sorrento

Tordigliano autobus della SITA per Positano in panne. E’ stato mandato da Sorrento un autobus sostitutivo per i turisti che si dovevano recare ad Amalfi e in Costiera amalfitana . Sempre nel pomeriggio un minivan NCC proveniente da Roma è rimasto senza olio ai Colli di Piano di Sorrento , soccorso da noi di Positanonews. Stando all’autista sarebbe stato il traffico ad aver causato i problemi con i continui cambi di marcia.