Terna sotto mira. Per i lavori a Sorrento ricorso al Tar ed esposto dei Vas . L’Associazione Verdi, Ambiente e Società onlus presenta un ricorso al Tar per bloccare la costruzione della nuova stazione elettrica che Terna sta realizzando in via San Renato, nell’area antistante il cimitero comunale.

L’avvocato dell’associazione presieduta dal senatore Guido Pollice , che vede come referente in Penisola Sorrentina Rosario Fiorentino , chiede al Tribunale amministrativo regionale della Campania di annullare, previa sospensione, la delibera del Consiglio comunale di Sorrento con la quale è stata approvata la convenzione per la realizzazione della nuova stazione elettrica e relativa interconnessione a 150 kV con la nuova stazione elettrica di Capri ed alla preesistente stazione di Lettere.

Il ricorso è stato notificato, oltre che al Comune di Sorrento, anche a Terna spa, la società che sta eseguendo le opere, ed al ministero per i Beni e le attività culturali.

Anche il WWF Terre del Tirreno aveva segnalato l’intervento , sia per il verde, sia per la possibile violazione del vincolo cimiteriale che vieta interventi infra i 200 metri, ma non ci risulta che vi sia stata altra azione.

I VAS non si sono fermati al ricorso al TAR ma anche a un esposto alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.