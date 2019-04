Al ritorno dal concerto tenuto ad Avellino innanzi al Vescovo Arturo Aiello, una parte del coro del Miserere della Chiesa di San Michele di Piano di Sorrento, si è fermata per mangiare qualcosa presso la pizzeria O’ Carpino a Serino. Meravigliosa scoperta di un luogo di delizie. I sapori vincono ancora, ma bisogna cercarli, qui il maitre impone i prodotti di giornata e non sono pochi. Non a chilometro zero ma a chilometro sapori. Zuppa con noci, funghi e cereali, ravioli al tartufo, tagliatelle al sugo, tagliata di manzo con erbe e formaggi. La cantina è superdotata per le etichette importati locali, un po meno per quelle nazionali, assolutamente assenti, come giusto che sia, i vini stranieri.