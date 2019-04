Tarantelle e ristorante per il Teatro Tasso di Sorrento arriva un futuro “Deja vu”. Il Teatro Tasso del Comune di Sorrento, dopo un contenzioso con Maurizio Mastellone, al quale Positanonews ha chiesto più volte una intervista che non ha rilasciato visto che vi sono ricorsi e contro ricorsi per danni fra comune e privato fra Tribunale di Torre Annunziata e Napoli , è ritornato nella gestione diretta del Comune amministrato dal sindaco Giuseppe Cuomo, che contemporaneamente defenestrò Mario Gargiulo da assessore alla cultura, delega che non è stata più data a nessuno, ma ci sono retroscena con indiscrezioni arrivate a Positanonews . Una programmazione a macchia da leopardo e un futuro già visto sembra prospettarsi . Infatti, stando ai bene informati, c’è qualcuno che vorrebbe fare tarantelle , o spettacoli teatrali per i turisti, sul “clichè” di Mastellone, e sarebbe il bravo Guida dell’Arcolaio, che ricordiamo per le belle rassegne a Massa Lubrense, mentre ci sarebbe un noto e blasonato ristorante che avrebbe avanzato la possibilità di utilizzare anche i camerini come spazi e magari far il “ristorante-teatro”. Cosa bolle in pentola? Staremo a vedere, intanto ci sembra molto un “Deja vu” se veramente fosse così..