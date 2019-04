Sundas non si arrende: “Aspetto una risposta dal Patron del Napoli, ho già contattato Maradona”

Sono passate ventiquattro ore dall’invio della PEC ad Aurelio De Laurentiis per manifestare l’interesse di acquisire il Napoli o parte di esso. Il patron azzurro, però, ancora non fa pervenire alcuna risposta in merito. Nonostante questo, Alessio Sundas, procuratore, manager e intermediatore sportivo non si arrende e non lascia niente al caso. Sto ancora aspettando una risposta da parte di De Laurentiis -commenta Alessio Sundas- Come ho già detto mi aspetto unfeedback, che sia anche negativo. Nel frattempo, però, io sto muovendo le mie mosse e ho giàcontattato Maradona. Voglio che sia al centro di un eventuale nuovo progetto azzurro”