Sul Sentiero degli Dei a Nocelle c’è il Volontario del Turismo. Complimenti ad Aniello Casola

C’è una persona speciale a Nocelle il borgo di Positano che domina la Costa d’ Amalfi nel cuore del Sentiero degli Dei. Aniello Casola , volontario del turismo del Comune e dell’associazione Fondo Ulivello. A 91 anni si mette a disposizione dei viandanti, sempre più numerosi, sul Sentiero più famoso della Campania e del mondo ormai.

Molti sanno che lui si preoccupa addirittura della viabilità del suggestivo villaggio , tanti turisti hanno avuto beneficio dai suoi servizi visto che ci sono tante mattonelle non sempre molto chiare. Nocelle sta diventando sempre di più un punto di riferimento per l’autentica ospitalità , tanto da diventare sempre di più meta ambita dai turisti.

Aniello accompagna i turisti lungo le scale fino alla piazzetta della Chiesa , un vero e proprio anfiteatro naturale , un balcone sul mare, una piccola deviazione per chi vuole prendere il bus o un giusto prolungamento del Sentiero sugli antichi percorsi dei nocellesi, da qui si dipartono le scalinate per arrivare sin giù Arienzo e la Statale Amalfitana e si arriva in una splendida spiaggia.

Insomma complimenti Aniello ed auguri da tutta la redazione di Positanonews.