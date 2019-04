Stupro a Sorrento, la mamma della presunta complice “Processo mediatico. Mia figlia vittima”

Sorrento. Il dolore di una madre non può essere inascoltato da Positanonews così come abbiamo scritto come tutti i giornali della presunta complice del ristoratore accusato di stupro, dopo aver somministrato la droga dello stupro, secondo le accuse, ad una ragazza, favorito da un’altra ragazza, che la avrebbe indotta a bere, anche lei sotto inchiesta, sentiamo la madre “Si sta facendo un processo mediatico, prima ancora che in tribunale .. Mia figlia – ha detto la madre a Positanonews – è una ragazzina, esattamente come l’altra ragazza. E non sapeva nulla di tutto cio. Ha semplicemente avuto la sfortuna e l’ingenuità di frequentare luoghi e persone sbagliate.” Bisogna ovviamente aspettare il processo a cosa porterà , intanto questa è una situazione triste che porta sofferenza a più persone e famiglie che rispettiamo.