Il caso della “Strage di Erba“, avvenuta nel 2006, sta conoscendo “nuovi impulsi”. Non convince affatto la sentenza di ergastolo comminata ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi e di questa constatazione ne è convinto in primis Azouz Marzouk, padre del piccolo Youssef, marito di Raffaella Castagna e genero di Paola Galli, tre delle vittime morte nella terribile strage che sconvolse l’Italia nel 2006. I coniugi Romano, che hanno da sempre dichiarato la loro innocenza, in passato hanno già richiesto di riaprire le indagini e a loro si è aggiunto da ultimo anche Azouk Marzouk, parte lesa, che ha subìto la totale distruzione della sua famiglia. Recentemente proprio Marzouk ha affidato l’incarico per svolgere nuove indagini all’agenzia investigativa “Falco”, diretta dal Dr. Davide Cannella. Vista la complessità del caso, l’agenzia investigativa “Falco” ha incaricato il Dr. Eugenio D’Orio, con studio legale a Sorrento, già docente al corso di “genetica forense” dell’Università di Napoli “Federico II”, di condurre indagini genetiche che possano evidenziare nuove prove per la riapertura del caso. Questo caso, a distanza di 13 anni, va dunque verso la riapertura ed una nuova disamina. E’ motivo di orgoglio per la comunità della penisola sorrentino-amalfitana avere professionisti che sono chiamati in delicati casi di livello nazionale. Così commenta il Dr D’Orio: “il lavoro di team multidisciplinare in contesto forense è assolutamente necessario per affrontare con qualità ed oggettività casi delicati come quello in oggetto. Porre in essere indagini in questa sinergia ed intesa professionale multidisciplinare rappresenta certamente un’avanguardia di cui potranno beneficiare i cittadini e la Giustizia in genere. Visti i tempi moderni, il lavoro di un team multidisciplinare risulta essere conditio sine qua non. Sotto questo profilo, assieme all’Avv. Luigi Alfano, siamo stati dei pionieri in quanto, proprio a Sorrento, a via Parsano 6B, abbiamo dato luce ad uno studio di consulenza legale e tecnico-scientifica in grado di assistere i cittadini in modo più che completo. Alla richiesta di maggiori dettagli sull’indagine sul caso della strage di Erba, il Dr. D’Orio così replica: “Di più non posso aggiungere, vista l’estrema delicatezza del caso, ma certamente la scienza genetica, unita all’attività investigativa, potrà portare a risultati importanti. Si vedrà poi se questi risultati potranno spendersi processualmente.”