Stefano ucciso perchè era felice. Assurdo movente che fa gelare il sangue come ha detto il procuratore vicario di Torino Paolo Borgna dopo il fermo di Said Machaouat, il 27enne marocchino di origini italiane che si è costituito confessando l’omicidio di Stafano Leo. «Volevo ammazzare un ragazzo come me – ha detto il giovane ai pm Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli – togliergli tutte le promesse, i figli, toglierlo ad amici e parenti». Dopo la confessione sono in corso ulteriori indagini. «Anche sul movente – aggiunge infatti Borgna – sono in corso accertamenti». A scatenare la follia omicida il fatto che la vittima apparisse agli occhi del killer «una persona con l’aria felice». Una vicenda assurda. Stefano Leo, 34 anni, commesso in un negozio di abbigliamento del centro storico di Torino, appassionato di filosofie orientali, è dunque morto per questa ragione: ucciso a coltellate in pieno giorno. La strada di Stefano, da tutti descritto come un uomo mite, solare, perennemente con il sorriso sulle labbra, in pace con sé stesso e con il mondo, il 23 febbraio ha incrociato per caso quella di Said, ventisettenne sbandato dalla vita distrutta, su un vialetto alberato lungo il fiume Po. Ed è stato un attimo. L’assassino, da dietro le spalle, gli ha tranciato di netto la trachea con un coltello da cucina lungo 20 centimetri. Stefano, come dicono i consulenti medici, è morto in pochi secondi, affogato nel proprio sangue. Il racconto di Said, che si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine domenica scorsa, è stato accuratamente vagliato dai carabinieri del nucleo investigativo, ed è risultato credibile. «Confidiamo come sempre fatto, nel sistema giudiziario italiano, affinché sia fatta piena giustizia, secondo quanto previsto dalla legge»: è quanto si legge in una nota diffusa dal legale dei genitori di Stefano, l’avvocato Nicolò Ferraris. «Il dolore per l’omicidio di un figlio, di un uomo giovane, di una persona di esemplare intelligenza e umanità, di un ragazzo onesto che stava andando a svolgere il proprio lavoro – è il testo – non può essere superato, tuttavia sapere che il responsabile non rimarrà ignoto è importante». «Non ci sono parole, farò di tutto perché la famiglia del povero Stefano ottenga giustizia», ha detto il ministro dell’Interno Salvini.