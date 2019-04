Questa settimana di Pasqua inizia già a mettere a dura la viabilità sulla Statale Amalfitana. Rileviamo lungo la striscia d’asfalto che conduce da Vietri sul Mare a Positano, bus parcheggiati nella maniera più impassibile, in punti non idonei alla sosta. Questo fenomeno, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli altri, si rivela un altro grosso problema per quanto concerne la situazione traffico, una conseguenza dell’indiscriminata circolazione di bus turistici. Intanto ieri l’incontro con in Prefettura si è concluso in un nulla di fatto, ed il prossimo maggio si prevede rovente, visto che dalla Sita c’è già aria di agitazione per questa fase di stallo.

