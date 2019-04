Stalking e tentata violenza ad una minoregge, divieto di dimora a 50enne a Cava de Tirreni

Un episodio davvero sconcertante e assurdo. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, ieri pomeriggio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale che consiste nel “divieto di dimora nella provincia di Salerno”, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 50enne cavese, responsabile di atti persecutori, minacce e tentata violenza sessuale. Reati perpetrati nei confronti di una ragazza minorenne.

Secondo quanto appurato dalle indagini, l’uomo avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti morbosi nei confronti della ragazza a partire dall’agosto 2018 ed avrebbe continuato fino a qualche settimana fa. Il 50enne che abita a pochi passi dall’abitazione della ragazzina, la pedinava fino a scuola, le faceva “complimenti” a sfondo sessuale e in un’occasione arrivò anche a minacciare i suoi genitori che tentavano di porre fine al suo comportamento. Lo scorso 8 marzo, proprio in concomitanza con la festa delle donne, l’uomo, dopo aver pedinato per l’ennesima volta la minorenne per strada, le si era avvicinato e l’avrebbe palpeggiata.

La circostanza aveva convinto finalmente la giovane ad allertare la Polizia, attraverso il numero unico di emergenza, consentendo il tempestivo arrivo sul posto di un equipaggio della Volante del Commissariato di Cava de’ Tirreni.

L’Autorità Giudiziaria, ritenendo gravi gli elementi raccolti a carico del 50enne, ha deciso di emettere l’ordinanza di misura cautelare diffidandolo ad allontanarsi dalla provincia di Salerno.