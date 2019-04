Sport: Finisce la collaborazione tra la Folgore Massa e la Snav

Dopo una lunga collaborazione ricca di successi si interrompe la collaborazione con il title sponsor Snav. Spesso si dà visibilità solo agli ingressi dei partner e si lasciano passare in sordina le uscite. Noi scegliamo una strada diversa, anche e soprattutto per dare merito a chi in questi anni ci ha consentito di costruire qualcosa di grande, con una fiducia incondizionata, con serietà e generosità: il Comandante Raffaele Aiello. Qui in foto una delle tante “strette di mano” che sono sempre valse più di qualsiasi altra cosa nei rapporti fiduciari in cui si parla di sport. In questa stagione sportiva, la Snav non ha erogato alcun contributo per il nostro progetto che ne porta il nome. Il Comandante Aiello ha già da mesi lasciato la guida della società e chi ne ha preso il posto non ha acconsentito ad aderire neanche ad un terzo degli importi fino ad oggi erogati. Da troppo tempo non andiamo oltre le spallucce e le risposte di circostanza. Circostanze che rinforzano però la stima e la gratitudine verso il Comandante Aiello che anche in momenti di difficoltà aziendali, ha sempre messo uno sport “minore” come il nostro tra gli impegni morali a cui far fronte. Ad oggi la Folgore ha ottemperato comunque con puntualità a tutti i suoi impegni e continuerà a farlo con AMORE e CORAGGIO. Un nuovo title sponsor ci aspetta …