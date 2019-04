Spiagge sicure in Penisola sorrentina. Eccome come , controlli da Sorrento a Vico

La parola d’ordine è una sola: sicurezza. In termini di lotta alla contraffazione e ai venditori ambulanti, certo, ma anche sotto forma di controlli più serrati, strumentazioni più moderne, interventi più tempestivi in caso di emergenze legate a malori o arresti cardiaci. I Comuni di Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense si preparano a «blindare» le loro coste sfruttando i 42mila euro concessi a ciascuno di loro dal ministero dell’Interno nell’ambito del programma Spiagge Sicure.

I PROGETTI

Già nero su bianco i progetti che scatteranno dal prossimo 15 giugno. I fondi assicurati dal Viminale rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per le polizie municipali. Nella totalità dei casi, infatti, gli organici sono sottodimensionati e destinati a essere ulteriormente falcidiati da Quota 100. Ecco perché i Comuni intendono sfruttare i 42mila concessi dal governo per rimpolpare le squadre dei vigili urbani in vista dell’estate, periodo in cui la penisola sorrentina è presa d’assalto da milioni di turisti e vacanzieri. Quattro gli stagionali che saranno assunti a Vico Equense dove le attuali 22 unità non bastano a coprire tre turni di lavoro e un territorio che si estende da Marina d’Aequa a monte Faito. «Così assicureremo il controllo delle spiagge dalle 9 alle 24», precisa il comandante Ferdinando De Martino. Cinque caschi bianchi saranno assunti, in vista dell’estate, anche a Sant’Agnello e a Massa Lubrense dove gli organici contano rispettivamente dodici e 17 unità. Nel primo caso, il comandante Nello Gargiulo ha previsto che gli agenti vengano supportati dalla Protezione Civile soprattutto nei weekend estivi, quando le presenze nella zona della Marinella e a Marina di Cassano aumentano vertiginosamente, con l’obiettivo di far fronte alle emergenze. Quanto a Massa, l’assunzione di stagionale è indispensabile se si pensa che, tra il primo agosto e il primo settembre, quattro vigili andranno in pensione con «Quota 100». Tre stagionali, infine, entreranno in servizio a Piano di Sorrento con l’obiettivo di vigilare su Marina di Cassano e sulla stazione.

I fondi concessi dal Viminale serviranno anche a rinnovare il parco mezzi delle polizie municipali. Con circa 20mila euro il Comune di Vico Equense punta all’acquisto di due nuove motociclette che consentiranno ai vigili di coprire più rapidamente un territorio tanto vasto e di controllare più efficacemente la zona delle spiagge. Stesso discorso a Piano di Sorrento dove i fondi governativi saranno investiti nell’acquisto non solo di due nuovi «bolidi», ma anche di un computer e di un totem con defibrillatore semiautomatico: uno strumento, quest’ultimo, indispensabile per salvare la vita ai bagnanti o ai residenti di Marina di Cassano che dovessero andare improvvisamente in arresto cardiaco.

Punta sulla tecnologia anche Sant’Agnello che, sempre grazie ai fondi garantiti dal Viminale, attiverà un software capace di accertare se un documento di identità sia originale o contraffatto; in programma anche l’acquisto di etilometri di prima verifica, indispensabili in un territorio attraversato quotidianamente da migliaia di automobili e scooter diretti a Sorrento o in uscita dalla Costiera. A Massa Lubrense, infine, il progetto firmato dal comandante Rosa Russo e approvato dalla giunta prevede anche l’acquisto di una telecamera e di un dispositivo per visualizzare le immagini da remoto.