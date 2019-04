SPAZIO AL CINEMA DI QUALITA’ – SORRENTO 2019 – RAOUL BOVA INTERVISTATO DA PIERA DE TASSIS

SPAZIO CINEMA

INCONTRI INTERNAZIONALI DEL CINEMA SORRENTO

Impressioni dal di dentro

Il confronto con la Germania, ha dato forti emozioni ai partecipanti e agli addetti ai lavori fino ad oggi con un fitto programma tecnico e proposte culturali, con interviste incontri e proieizioni di ottimo livello artistico. L’evento e gli incontri si stanno svolgendo con intensa attività. Dal piccolo al grande schermo, con personaggi e attori che sono venuti a scoprire la rassegna e il meglio della cinematografia tedesca al centro della 41esima edizione. Grandi progetti e idee anche con la presenza di Raoul Bova intervistato dalla signora del cinema italiano Piera De Tassis autorevole presenza e presidente del “DAVID di Donatello “ massima esperta di critica cinematografica, ha parlato del suo percorso professionale partendo dalle prime apparizioni ed esperienze sul set, del tempo dedicato al cinema come giovane asperante attore con belle speranze e dei prossimi films in lavorazione e in programmazione.

Grande pubblico soprattutto di donne e fans alla ricerca di un autografo e di un bacio.

Incontro piacevole con un approfondimento su i temi toccati dai registi e trattati dagli autori e scenografi italiani.

Bova sarà il Giorgio Armani sul grande schermo.

Domande e risposte interessanti sul personaggio e su programmi ed impegni futuri senza dimenticare l’amicizia con il capitano Ultimo. Ci lega la nostra attività e il sostegno per una casa famiglia. “Sono amico del capitano uomo di spessore e di grande esempio per i giovsni. “ Disponibilità e simpatia di Raoul segutio da una folta schiera di fans.