S&P LASCIA INVARIATO RATING ITALIA A BBB

Standard and Pooor’s lascia invariato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. E’ quanto recita una nota dell’agenzia di rating, che parla di un cambio di rotta delle riforme e di una domanda esterna volatile, fattori che hanno spinto l’economia tricolore in recessione. S&P fa anche notare che il debito pubblico “e’ in aumento” mentre quello privato in calo.