Sospensione idrica in Costiera Amalfitana: da Amalfi a Maiori a secco, Positano e Ravello con abbassamenti di pressione l’11 e il 12 aprile

L’Ausino ha diramato una comunicazione di sospensione idrica a causa di lavori, che prevedono l’installazione di apparecchiature idrauliche presso il serbatoi di alimentazione della Costiera Amalfitana: la società interromperà il servizio idrico dalle ore 6 di giovedì 11 aprile alle ore 6 di venerdì 12 aprile, nei comuni di Conca dei Marini, Minori e Maiori.

La sospensione idrica produrrà inoltre degli effetti anche sui comuni limitrofi, infatti l’Ausino comunica che sul territorio di Amalfi ci sarà la mancanza assoluta di acqua alla Salita Montefungione, in Via Petigno del Cigno, la Salita Monterosso, Via Poeta Riveccio, Via Finestra, Via San Pietro a Dudaro, Via Giovanni D’Amalfi, Via Petigno Case Ingenito, Via Petigno Case Laudano.

Sul territorio di Ravello si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze di erogazione idrica a Marmorata e nella frazione di Castiglione, stessi si prevedono a Positano in Via Pasitea, mentre a Cetara nel primo pomeriggio di giovedì 11 aprile si avvertiranno effetti della sospensione su tutto il territorio comunale. Abbassamenti di pressione e assenza dell’acqua seguiranno dalle ore 14 di giovedì a Iaconti, Dragonea, Padovani, Raito e Albori.

Il ripristino del servizio avverrà, stando alle previsioni sull’intervento dei tecnici Ausino, nel corso della stessa mattinata di venerdì. La società cercherà di ridurre il più possibile i disagi per l’utenza e resta reperibile per particolari problematiche al Numero Verde 800-194026 ed al servizio di reperibilità 347-5314386 e 335-1016499.