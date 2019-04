Sorrento-Uffici comunali , grazie anche alle segnalazioni delle Associazioni contro le illegalità, si inizia a “rotare”.

Dopo anni di immobilismo da parte del Comune, si è dovuto attendere l’intervento dell’ANAC, sollecitato varie volte sin dal 2015 dalle Associazioni, per iniziare la rotazione di dirigenti e funzionari. Iniziando con l’imporre il trasferimento dell’Arch. De Stefano ad altro settore, così come previsto anche dal piano triennale anticorruzione.

Sorrento – Con la nomina dell’Ing. Luigi Desiderio quale responsabile dell’Ufficio antiabusivismo ed edilizia privata ed il passaggio dell’ Arch. Daniele De Stefano al settore ecologia ed ambiente , inizia quella che dovrebbe essere stata già da tempo la rotazione del personale negli uffici comunali di Piazza Sant’Antonino. Trasferimento imposto direttamente dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dopo che tale importante Ente è stato più volte sollecitato, dalle Associazioni contro le illegalità presenti sul territorio sorrentino, in merito alla mancata rotazione dei Dirigenti e delle nove Posizioni Organizzative che compongono la macchina comunale. La questione fu sollevata già nel 2015, quando le Associazioni denunciarono una scarsa trasparenza da parte del Comune, evidenziando tra l’altro che la rotazione del personale è prevista dal piano triennale anticorruzione approvato dalla Giunta comunale. Nei vari esposti che seguirono, oltre a tale inspiegabile anomalia, fu messo in discussione anche l’operato della Segretaria Generale nonché Responsabile dell’Anticorruzione, Dott.ssa Elena Inserra, a cui spetta effettuare tale operazione (sebbene come è noto il Segretario Generale al Comune viene nominato dal sindaco ,Art. 99 del d.lgs. 267/2000).

Alle successive sollecitazioni dell’ANAC, il Comune rispose che il Piano anticorruzione era stato adeguato alle indicazioni stabilite. Tuttavia in merito alla famosa rotazione, prevista da tale strumento, finora non si era registrato alcuna iniziativa. Il perdurare di tale inerzia nonché le ulteriori segnalazioni indirizzate all’Autorità presieduta dal Giudice Raffaele Cantone, a firma dei Responsabili delle Associazioni, Enrico Aprea e Francesco Gargiulo, ha costretto di recente l’ANAC ad aprire fin anche una istruttoria circa la gestione del personale al Comune di Sorrento. Alla quale sia il Sindaco Cuomo che la Dott.ssa Inserra avrebbero risposto di aver già adeguato il Piano anticorruzione del Comune secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Anticorruzione e disponibili ad avere un confronto in merito. Fornendo, tra l’altro, un quadro dell’attuale organizzazione degli Uffici comunali. Chiarendo che continua ad essere composta da cinque dipartimenti, con quattro dirigenti, di cui due a tempo indeterminato, uno fuori dotazione organica ed uno a termine. Chiarimento che evidentemente non è bastato, costringendo l’ANAC ad intervenire direttamente.

Ancora una volta bisogna purtroppo evidenziare il perdurare di situazioni alquanto discutibili, che tuttavia riescono ad essere monitorate con efficienza da associazioni di cittadini che continuano a rivestire quel ruolo che dovrebbe essere ricoperto anche da un’Opposizione che tuttora risulta essere alquanto insignificante in Consiglio Comunale. – 04 Aprile 2019 – salvatorecaccaviello.