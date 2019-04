Ieri, giovedì 25 Aprilel l’associazione Torquato Tasso ha commemorato l’anniversario della morte del poeta con una manifestazione tenuta a Villa Fiorentino. Il poeta nacque a Sorrento, nel 1544, da famiglia principesca. L’associazione Tassiana ha vissuto momenti di gioia e condivisione. Sincera partecipazione,uniti nella fierezza che da sempre manifesta la città di Sorrento. Luogo in cui la cultura, in senso lato, ha sempre accompagnato assieme alla bellezza questo luogo benedetto da Dio.Sono stati premiati molte persone che in passato hanno dato lustro all’associazione. L’idea brillante e di valore metafisico è nata dal presidente della Tassiana Luciano Russoche ha voluto mostrare riconoscimento e gratitudine a molti di coloro che hanno contribuito a mantenere in vita l’associazione culturale Sorrentina. Ora, in questo periodo la Tassiana, come Araba Fenice,sta stropicciando le sue ali.L’evento, mi ha ricordato una frase di Primo Levi “il futuro ha un cuore antico”. La premiazione si è svolta con la partecipazione di persone illustri di Sorrento,compreso il primo cittadino Giuseppe Cuomo. L’atmosfera, gioiosa e di pienezza, è stata alimentata anche dalla splendida giornata di sole, nel delizioso, essenziale, giardino di Villa Fiorentino. Molte delle persone premiate hanno manifestato il desiderio che l’associazione Torquato Tasso possa continuare a fiorire e a divulgare cultura grazie alla disponibilità di tutti ed anche del sostegno del comune di Sorrento e dei suoi concittadini.Come ha sottolineato il Sindaco nel suo discorso: “esiste un mondo intrinseco nel tessuto Sorrentino dove si è sempre alimentato gli aspetti culturali della penisola che assieme alle bellezze naturali,nutre gli animi, creando pienezza e felicità”. Occorre ricordare che il poeta seicentesco ha espresso nelle sue opere i concetti della duplice visione: chiari e scuri,luci e ombre, finito e infinito. Tali essenze, convivono, assieme,simultaneamente.Visione moderna della realtà,quella del Tasso,dall’antichità dei testi Vedici alla fisica dei quanti. Così la magica Sorrento, da sempre cavalca la curva ondulante dell’evoluzione. L’associazione Culturale Tassiana è parte integrante del fenomeno di rinnovamento.