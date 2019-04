Sorrento, vigili urbani: pronte 6 assunzioni per le festività pasquali

E’ tutto pronto per l’assunzione di sei vigili urbani a Sorrento in vista dell’estate. A rivelarlo è lo stesso Comune attraverso una delibera pubblicata sull’albo pretorio. Come ogni anno si presenta la necessità di tutelare maggiormente le strade cittadine, visto il flusso di turisti e visitatori che si riversano in Penisola Sorrentina, soprattutto a Sorrento, nei periodi estivi e primaverili. Non solo. Le assunzioni, ovviamente, daranno possibilità di vigilare al meglio anche sulla questione viabilità. I nomi verranno estratti dalla graduatoria che è stata resa nota alcune settimane fa: si tratta di Luisa D’Esposito, Francesco Longobardi, Salvatore La Porta, Ivana Cimmino, Mariano Gargiulo e Salvatore Gargiulo. Si parla di una spesa di circa 100 mila euro da sostenere.

Un anno fa, Federalberghi penisola sorrentina stipulò con il Comune di Sorrento una convenzione con cui finanziò il servizio notturno di alcune pattuglie delle forze di polizia locale. L’esperimento riuscì e dovrebbe essere rinnovato per l’estate 2019. Nel corso del 2019, inoltre, l’amministrazione intende reclutare due istruttori direttivi amministrativi con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50 per cento dell’orario a tempo pieno. A partire da settembre, ricordiamo, l’amministrazione dovrà individuare un nuovo responsabile del corpo di polizia locale. In tal senso,l’assunzione del successore di Marcia è stata inserita all’interno dei contratti da stipulare nell’anno in corso.