Sorrento, Vico Equense: Voglia di pizza? Prova la nuova specialità di Pizzeria da Franco

Voglia di pizza e non sai quale scegliere? Desideri mangiare un prodotto buono e di qualità senza spendere eccessivamente troppo? Questo articolo è capitato a pennello allora.

Da Pizzeria da Franco trovi i migliori prodotti della nostra terra e non solo, su pizze con abbinamenti unici. I pizzaioli delle tre strutture di Vico, Sorrento e Santa Lucia, testano ogni giorno gli accostamenti migliori da proporre ai propri clienti, per far assaporare loro sapori unici con prodotti di qualità.

Un esempio? Da poco, nella pizzeria da Franco a Santa Lucia, puoi assaggiare la nuova pizza del mese: Salsiccia, bacon croccante e nduja calabrese. E sì. La pizza del mese è una novità che puoi trovare solo da Pizzeria da Franco.

Cosa aspetti? Vuoi assaggiare una delle pizze più buone della Penisola Sorrentina? Scegli la Pizzeria da Franco, che da anni fa di ogni sua pizza un’opera d’arte, anzi una figlia.

Trovi la Pizzeria da Franco a

VICO EQUENSE – Via Filangieri, 96 Telefono 081 801 5442

SORRENTO – Corso Italia, 265 Telefono 081 801 5442

SORRENTO S. Lucia – Via Fuorimura 48 – 50 Telefono 081 461 5917