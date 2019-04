Sorrento. Vicenda Conservatorio. Francesco Schisano “Tranquillo, parlo fra due mesi”

Sorrento. Sulla vicenda del Conservatorio Santa Maria delle Grazie , dopo che la Regione Campania ha giudicato illegittimo l’affitto all’imprenditore Francesco Schisano , per 100 mila euro l’anno per 9 anni rinnovabili, e le contestazioni sul progetto di trasformarlo in un Ostello fra l’opposizione che fece interrogazioni ed esposti con Marco Fiorentino e il Movimento Cinque Stelle, contestazioni sulla legittimità ad operare in quei modi del CDA, che doveva avere tutti i componenti per locare ma mancava Gino Acampora che comunque non rilascia alcun tipo di dichirazione, e sulla destinazione stessa a ricettività, vista la donazione che parlava di educazione, Positanonews , che sulla vicenda non ha una posizione aprioristicamente contro ma fa quello che deve fare un giornale sentire tutte le parti in causa , ha cercato di sentire il diretto interessato Francesco Schisano, imprenditore attivo con ristorazione di qualità e stabilimenti balneari “Non ho ricevuto nessuna notifica, ma sono tranquillo”. Questo è abbastanza chiaro, visto che gli atti sono coinvolti il Comune di Sorrento con l’amministrazione Cuomo e Di Stefano, il responsabile tecnico, oltre al CDA, ai quali non è imputato alcun reato, siamo in una sorta di groviglio civile e amministrativo dal quale oramai si riesce a capire ben poco, semmai si riflette sul fatto che ci sono troppi B & B per qualcuno, ma sono valutazioni socio-economiche generali, gli strappiamo una promessa visto che vogliamo fare qualcosa di originale “Ripeto sono tranquillo, opero come tutti gli imprenditori cercando di creare economia, parlerò fra due mesi quando si capirà qualcosa , io al momento non ho ricevuto nulla”.

