Sorrento. Vicenda Conservatorio. Al l’affittuario Francesco Schisano nessuna notifica sul no della Regione

Sorrento. Sulla vicenda del Conservatorio Santa Maria delle Grazie , dopo che la Regione Campania ha giudicato illegittimo l’affitto all’imprenditore Francesco Schisano , per 100 mila euro l’anno per 9 anni rinnovabili, e le contestazioni sul progetto di trasformarlo in un Ostello fra l’opposizione che fece interrogazioni ed esposti con Marco Fiorentino e il Movimento Cinque Stelle, contestazioni sulla legittimità ad operare in quei modi del CDA, che doveva avere tutti i componenti per locare ma mancava Gino Acampora , e sulla destinazione stessa a ricettività, vista la donazione che parlava di educazione, Positanonews , che sulla vicenda non ha una posizione aprioristicamente contro ma fa quello che deve fare un giornale sentire tutte le parti in causa , abbiamo cercato di sentire il diretto interessato Francesco Schisano, imprenditore attivo con ristorazione di qualità e stabilimenti balneari che non ha ricevuto nessuna notifica ma sta tranquillo . Questo è abbastanza chiaro, visto che gli atti sono coinvolti il Comune di Sorrento con l’amministrazione Cuomo e Di Stefano, il responsabile tecnico, oltre al CDA, ai quali non è imputato alcun reato, siamo in una sorta di groviglio civile e amministrativo dal quale oramai si riesce a capire ben poco, semmai si riflette sul fatto che ci sono troppi B & B per qualcuno, ma sono valutazioni socio-economiche generali. Al momento nessuna dichiarazione vi aggiorneremo

direttore@positanonews.it