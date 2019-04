Sorrento. Via Fontanelle, pubblicato l’avviso per la progettazione esecutiva

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la redazione della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alle opere di rifacimento di via Fontanelle, a Sorrento.

A seguito di una frana, avvenuta nel marzo del 2014, la strada ha infatti tagliato in due un’area popolata da numerose famiglie, oggi costrette ad utilizzare un collegamento alternativo per accedere alla sottostante arteria di via Capo.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella risoluzione dell’emergenza che coinvolge numerosi residenti della zona – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Come annunciato nel corso del recente incontro pubblico, entro la fine dell’anno, di affidare i lavori e di giungere quindi al ripristino della viabilità”.