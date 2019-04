Sorrento. I Vas presentano ricorso al Tar chiedendo di bloccare la realizzazione della stazione elettrica in Via San Renato

Sorrento. La società Terna sta realizzando una nuova stazione elettrica in Via San Renato, proprio nello spazio antistante il cimitero cittadino. L’Associazione Verdi, Ambiente e Società onlus ha presentato un ricorso al Tar della Campania con il quale chiede che i lavori vengano bloccati annullando la delibera comunale con la quale si approvava la convenzione per la realizzazione della nuova stazione elettrica e relativa interconnessione a 150 kV con la nuova stazione elettrica di Capri ed alla preesistente stazione di Lettere. Il ricorso è stato notificato anche al Comune di Sorrento, alla società Terna ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ora non resta che attendere gli sviluppi.