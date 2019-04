SORRENTO: TROPPI B&B E NON CITTADINI – ECCO LA SOLUZIONE DI UN AGENTE IMMOBILIARE

Sorrento e tutta la penisola sono una delle zone più belle d’Italia, apprezzate in tutto il mondo per il mare, il clima, i paesaggi mozzafiato e la cucina nostrana. Ogni anno si registrano in penisola migliaia di turisti. Non è una sorpresa che il business sia decisamente appetibile, dati i fiorenti risultati. Ma ci sarebbe un problema che negli anni ha decisamente dimostrato quanto possa essere svantaggioso vivere in luoghi baciati dalla bellezza, come la Penisola. Questo problema potrebbe considerarsi l’effetto collaterale di un mercato così fiorente: i B&b avrebbero letteralmente occupato gran parte del patrimonio immobiliare di Sorrento, togliendo alle famiglie l’opportunità di comprare casa. Tanto che la problematica è arrivata ora nel Consiglio di Stato.

Interviene ora la responsabile dell’agenzia immobiliare ProgettoCasa Immobiliare Mariapaola D’Esposito:

“Il problema B&B, se si può chiamare tale, va risolto alla radice: accogliendo i turisti che portano benessere e rafforzare le strade collinari dando opportunità a chi vive in penisola di avere una casa nelle primisse zone alte di Sorrento, Meta, Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello. L’appello che va fatto all’amministrazione è di valutare la possibilità di avere fondi per riparare le strade che collegano le zone alte, come Casanocillo, che collega Piano di Sorrento ad Arola, in un tempo strettissimo di cinque minuti. Alberi con Montechiaro, Vico Equense e tutte le frazioni come Fornacelle, Pacognano, Arola, Preazzano, Ticciano ect. Ovviamente evitando la circolazione di mezzi pesanti in queste stradine, rompendole. I collegamenti della Eav vanno considerate solo per le strade abilitate a questi carichi. Per Sorrento è lo stesso. Parliamo ad esempio di Casarlano, Cesarano, Santa Lucia, Priora ect…Via Rivezzoli ad esempio è una strada che andrebbe completamente rifatta. Con questa soluzione tutto il centro di Sorrento si sposterebbe fuori dall’inquinamento acustico e ambientale, anche solo per i mesi estivi. Lì gli acquisti sono economici ed anche gli affitti.

