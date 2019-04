SORRENTO: TROPPI B&B E I CITTADINI SONO COSTRETTI AD ANDARSENE

A Sorrento e in Penisola sorrentina si fa sempre più pressante il problema dei B & B e delle attività extra ricettive , dieci anni fa, quando il fenomeno era in crescita, il Movimento “Conta anche tu” lanciava l’allarme il coordinatore dell’associazione Francesco Gargiulo fece anche il manifesto “Informacittadini”

«Nei sorrentini è viva la sofferenza per l’inutile ricerca di una casa L’edificazione di alloggi accessibili al “sorrentino normale” – quello che lavora e vive onestamente – è ferma da decenni mentre profilera la trasformazione di appartamenti e finanche interi fabbricati in bed and breakfast ed altre attività imprenditoriali-commerciali. L’ennesimo eldorado sorrentino. La città assiste ad una silenziosa sottrazione di alloggi dal mercato abitativo a favore di incerte nuove forme di speculazione le quali generano impoverimento nella stragrande maggioranza dei nuclei familiari. La ricchezza prodotta dal “sistema Sorrento” è sempre più in poche mani Cosa intendono fare gli amministratori comunali per frenare l’emergenza casa che strozza le famiglie sorrentine? Cosa intendono fare gli autoproclamati predicatori del sociale? Per questo è auspicabile che gli organi competenti attuino rigorosi e continui controlli al fine di accertare la liceità dei “cambiamenti” delle destinazioni d’uso, mentre coloro che governano la città adottino politiche a difesa delle famiglie, idonee ad arginare un pericoloso fenomeno il quale sta trasformando Sorrento in un luogo straniero per il sorrentino..”