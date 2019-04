Sorrento: Sulle unioni civili nuovo accordo tra comune e Museo Correale

E’ stata prorogata ad altri tre anni la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Sorrento ed il Museo Correale di Terranova in occasione dei matrimoni civili che si svolgono nella struttura museale. La Giunta municipale, su proposta del sindaco Giuseppe Cuomo, ha deciso di dare mandato al dirigente del IV dipartimento, Donato Sarno, di predisporre tutti gli anni necessari a proseguire la collaborazione a partire dal primo maggio prossimo e per il prossimo triennio.

Convenzione prorogata fino al 30 aprile 2022, dunque. Così come avvenuto finora anche per i prossimi 3 anni il 40 per cento degli importi posti a carico dei nubendi sarà versato all’erario comunale, mentre il restante 60 per cento andrà direttamente al Museo Correale, che, comunque, sarà tenuto a farsi carico, a proprie spese, dei servizi di pulizia, manutenzione, gestione e custodia degli ambienti, degli oneri assicurativi per danni a persone e cose e della messa a disposizione del personale occorrente e della promozione dei matrimoni.