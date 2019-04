Sorrento. Successo nella ginnastica ritmica per la 18enne Berenice Attardi, che conquista il titolo di campionessa regionale «Gold»

Sorrento. La 18enne Berenice Attardi diventa campionessa regionale ed interregionale «Gold» di ginnastica ritmico-sportiva. E adesso si allena per il suo prossimo impegno, cioè le finali nazionali che si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno a Pescara. Berenice è cresciuta praticamente con lo sport e lo considera la sua vita, insieme allo studio che quest’anno la porterà a sostenere la maturità presso il Liceo Salvemini della sua città. Ma dicevamo del suo grande amore per l’attività fisica che scopre quando aveva appena 4 anni ed il suo sguardo curioso di bambina si poggia per puro caso su delle giovani ginnaste e ne rimane talmente conquistata da voler intraprendere anche lei l’attività di ginnastica ritmica. E piano piano cresce e diventa sempre più brava, nonostante la sua giovanissima età che la porta a soli 9 anni a partecipare al suo primo campionato federale di categoria dove conquista il primo posto confermandosi «stella del sud» nella fase interregionale di zona piazzandosi davanti a tutte le altre concorrenti in gara al Palalivatino di Catania. E la sua carriera nello sport non si è più fermata regalandone tantissime soddisfazioni ma costringendola anche a tanti sacrifici e rinunce per una ragazza della sua età. Sacrifici e rinunce che lei però affronta volentieri pur di portare avanti la sua grande passione che la porta a rappresentare i colori italiani in diversi campionati nazionali. E siamo sicuri che tanti sono ancora i riconoscimenti e le vittorie che attendono Berenice alla quale formuliamo i nostri migliori auguri, complimentandoci per la sua bravura ed il suo impegno con il quale porta in alto il nome di Sorrento.