Sorrento. Stuprata dal ristoratore con la droga del sesso. La vittima si costituisce parte civile Ha preferito non presentarsi in aula e seguire la prima udienza del processo tramite il suo avvocato. Contro le due persone che nel 2016 l’avrebbero narcotizzata e stuprata, però, è pronta ad andare fino in fondo. Tanto che, dopo mesi di riflessioni, Marta (nome di fantasia) ha finalmente deciso di costituirsi parte civile. Si è aperto così il processo a carico di Mario Pepe, 57enne ristoratore originario di Meta, e Chiara Esposito, 23enne sorrentina, arrestati dalla polizia il 4 dicembre scorso con le ipotesi di violenza sessuale e traffico di stupefacenti.

Assistita dall’avvocato Sergio De Simone, Marta punta adesso a vedersi risarciti i danni subiti a causa della violenza di cui sarebbe stata vittima. Dopo la notte del 12 novembre 2016, quando Pepe ed Esposito le avrebbero offerto vino adulterato col Ghb prima di abusarne sessualmente, la 22enne di Piano di Sorrento ha dovuto fare ricorso alle cure di uno psicologo per superare lo choc. Ora, a due anni e mezzo di distanza, sembra essersi finalmente messa alle spalle lo sgomento legato a quella serata. Stando a quanto ricostruito dal sostituto procuratore Emilio Prisco col supporto della polizia di Sorrento, Marta avrebbe cenato e sniffato cocaina nel ristorante di Pepe insieme a quest’ultimo e alla Esposito. In un secondo momento la 22enne avrebbe accusato un malore per poi svegliarsi nuda sul bancone del locale. Qualche settimana più tardi sarebbe stato un amico a rivelarle l’agghiacciante verità su quella cena: «Chiara ti ha venduto a Mario per 100 euro. Tu non volevi fare sesso con lui, così ti hanno sciolto il Ghb nel vino e sei stata violentata. Ho visto le foto in giro».

Per quei fatti Pepe, difeso dal penalista Raffaele Chiummariello, si trova ancora in carcere. Esposito, assistita dall’avvocato Francesco Cappiello, è invece ai domiciliari e ieri si è presentata in aula in compagnia del padre e del fratello: il Tribunale l’ha autorizzata a partecipare alle prossime udienze senza scorta. Ora l’appuntamento è per il 30 maggio.