Sorrento. Stasera riunione infuocata della maggioranza di Cuomo. Mario Gargiulo dialoga con Fiorentino. Cari amici e lettori della Penisola sorrentina di Positanonews , ci siamo un pò distratti dalla cronaca in questi giorni, ma la telenovela della politica sorrentina continua. Riunione stasera con la maggioranza di Cuomo che punta sempre su Stefano Marzuillo come candidato sindaco. Grande regista del “Grande Ponte”, come coniato da Positanonews, Mariano Pontecorvo, che si muove a 360 gradi anche con le opposizioni senza sosta, in ballo c’è il Percorso Meccanizzato e le decisioni strategiche per la città, fra cui il suo Vallone dei Mulini, altro che Aponte e L’ MSC, uomo immagine o addirittura specchietto per le allodole per molti..Per Di Prisco , si attende un placet quasi impossibile dal Ministero per il sesto assessore, in realtà si aspetta ancora dopo il 20 maggio, come anticipato da Positanonews, data nella quale si deciderà se Marco Fiorentino potrà tornare nell’assise o no.. Staremo poi a vedere cosa faranno i suoi . Marzuillo potrebbe lasciare per un assist di Di Prisco alla sua candidatura, in effetti fra i due i rapporti non sono mai stati troppo idilliaci e si cerca di far quadrare il cerchio, se Di Prisco accetta, ma ci sembra difficile , a nessuno piace stare in sospeso come è successo con lui.. Il super votato assessore Massimo Coppola , intanto, non sta a guardare, aumenta il consenso e allarga il fronte , riscaldando i muscoli per il voto . E Mario Gargiulo? Dopo anni ha dialogato con Marco Fiorentino, l’occasione è stata un caffè al Chocochris, sarà stato solo un caso? Alla prossima puntata