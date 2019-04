Sorrento. Sesto assessore? Una sciocchezza! Per Di Prisco pressing su Marzuillo, intanto bordata delle opposizioni. Noi di Positanonews continuiamo la telenovela, con le nostre anteprime, documentabili sul web, sulla vicenda della Giunta di Giuseppe Cuomo. Dopo 400 annunci la nuova Giunta è stata fatta davvero a “breve” ( un “breve” annunciato da mesi e mesi finchè Positanonews ha messo in evidenza l'”annuncite” del sindaco ), mentre per Luigi Di Prisco, come abbiamo scritto in tempi non sospetti, si aspetterà a dopo il 20 maggio, cioè la sentenza che deciderà se riammettere Marco Fiorentino in Consiglio Comunale. Per Luigi Di Prisco si parlava di sesto assessore “Una sciocchezza – dice un segretario comunale espertissimo in materia locale -, una finanziara del 2009 lo vieta, a parte l’equilibrio con la quota rosa, dalla quale si potrebbe uscire, dai vincoli di bilancio no..”. Dunque si punta alla Presidenza del Consiglio. Dopo le bordate di Ivan Gargiulo, ci si mette Paolo Esposito del Caruso, un dossier “bomba” su incompatibilità in Giunta. E le deleghe? Dopo Pasqua, come nello stile Cuomo, che con “understatement” fa sempre aspettare i suoi , tiene il “Grande Ponte” sulla graticola, mentre Massimo Coppola prepara le sue contromosse. To be tuned..