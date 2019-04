Sorrento, Rosa Persico lascia: subentra in consiglio Ivan Gargiulo. Ecco cosa cambia

Sorrento. Un cambiamento si registra nel consiglio comunale della Città del Tasso, con le dimissioni di Rosa Persico: il testimone passa ad Ivan Gargiulo, collega del Partito Democratico. Questa turnazione era in realtà già nell’aria, essendo prevista da patti pre-elettorali. Tale ingresso cambia però i giochi non solo in consiglio comunale, infatti Ivan Gargiulo sembra essere in quota Stefano Marzuillo.