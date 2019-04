Sorrento. Processo ad Alfonso Ronca della Cooperativa Tasso. No a intercettazioni

Sorrento. Processo ad Alfonso Ronca patron della Cooperativa Tasso, che ha le sue attività fra la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, da Sant’Agnello a Positano e Praiano, oltre Sorrento , tanti i servizi scolastici e di trasporto interno, oltre al servizio privato , che fu accusato a vario titolo di falso ideologico e turbata libertà degli incanti con il rappresentante legale della società, la mamma Giovanna Cacace, difesi dall’avvocato Gennaro Maresca, che portò agli arresti domiciliari anche il funzionario Antonino Giammarino dirigente del Comune di Sorrento guidato dal sindaco Peppe Cuomo, difeso dall’avvocato Sergio De Simone. Mentre quest’ultimo è uscito dalla vicenda, il processo a Torre Annunziata (Napoli) continua con vari colpi di scena.

L’INCHIESTA. L’indagine ruota intorno all’affidamento nel 2012 del servizio di trasporto scolastico comunale alla cooperativa. Per i pm la “Torquato Tasso” non avrebbe potuto partecipare alla gara da 3 milioni e trecentomila euro perché esercitava anche “l’attività di noleggio con conducente”, con violazione dunque della legge regionale. “Il regolamento del Comune, al contrario, conferma la correttezza dell’operato dei nostri assistiti” dicevano i difensori. Giammarino a sua volta veniva accusato per aver indotto l’amministrazione comunale ad adottare questo regolamento. Ma tutte le misure cautelari nei confronti sue e di Ronca e la madre sono state revocate da Tribunale della libertà e Cassazione.

IL PROCESSO. Il processo continua con altri colpi di scena “improcedibili” le intercettazioni che sarebbero state disposte “tardivamente” dal pubblico ministero, , le vicende amministrative, gli interventi del Tar Campania, i ricorsi al tribunale della libertà che gli hanno dato ragione e in ogni caso il tempo che passa per una vicenda lunga processualmente che entro il 2020 porterà probabilmente o alla assoluzione o alla prescrizione per decorrenza dei termini. Ma intanto la Tasso ha subito non pochi danni da questa vicenda mentre si appresta ad altre guerre in Costiera amalfitana