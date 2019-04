Sorrento presidenza del consiglio si rischia di aspettare il 20 maggio, ecco perchè

Sorrento. Dopo le anticipazioni sulla Giunta di Positanonews , in attesa delle deleghe, aspettiamo la nomina del Presidente del Consiglio , l’unico tassello ancora mancante alla Giunta del “Grande Ponte” del sindaco Peppino Cuomo. Una giunta tutta da analizzare dopo l’attribuzione delle deleghe ancora non fatta. Comunque dovrebbe essere Luigi Di Prisco come Presidente del Consiglio al posto di Stefano Marzuillo, ma difficile che riesca ad ottenere da subito tutti i voti, anche perchè non dovrebbe esserci molto accordo fra lo stesso Marzuillo e Di Prisco.. Cosa succederà? Intanto non essendoci l’unanimità, come pure successe con Marzuillo, si faranno varie votazioni fin dopo Pasqua, poi ci dovrebbe essere la nomina, ma potrebbe far rimanere tutto fermo in attesa del 20 maggio data di discussione del ricorso di Marco Fiorentino che tenta così di rientrare in consiglio comunale.