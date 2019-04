Sorrento presentato “Hand in the cap” di Violante Placido senza il sindaco e solo Positanonews, che peccato!

SORRENTO. “Hand in the cap” – il cortometraggio diretto dal regista Adriano Morelli e girato tra le strade di Sorrento, è stato presentato ieri sera al Cinema Teatro Tasso . Un film che descrive un tema raramente discusso, delicato, di cui si fa fatica a parlarne, un film che sviscera i tabù che spesso ci tengono distanti dalla realtà che viviamo. Protagonisti della scena Roberto, un ragazzino affetto da gravi disturbi psicomotori e sua madre Sonia (Violante Placido), una donna che lo aiuterà a soddisfare il suo primo ed irrefrenabile impulso sessuale. Sensibile ad un argomento che susciterà non solo forti dibattiti ma anche importanti riflessioni, per chi osserva dall’esterno e per chi è dentro dinamiche come questa. Un corto metraggio straordinario e Violante Placido bellissima e bravissima, sia dentro che fuori lo schermo, un “toro” ( fa il compleanno il prossimo primo maggio), una donna sportiva, semplice e davvero straordinaria . Peccato che il cortometraggio, che vede il Comune di Sorrento come produttore ( c’è anche il nome di Mario Gargiulo come assessore ) non abbia visto una presentazione, una discussione , una moderazione e il sindaco Giuseppe Cuomo con tutta l’amministrazione era assente. Come stampa , testata giornalistica regolarmente registrata in tribunale, era presente solo Positanonews col direttore Michele Cinque. Ma meritava sicuramente di più , l’idea ed il progetto sono validi e profondi. Per fortuna abbiamo avuto modo di trascorrere del tempo con una bellissima persona