Sorrento. Il popolo vuole i giovani “Giunta debole”, Di Prisco assessore? Su Cuomo sentiamo Mario Gargiulo “Parlerò dopo le deleghe”

Sorrento. Oggi Positanonews in cerca di notizie sul posto abbiamo sentito la gente on the road. Sulla Giunta nuova realizzata dal sindaco Giuseppe Cuomo molti malcontenti il popolo avrebbe voluto una svolta, volti giovani “Bisogna darsi una mossa, negli ultimi mesi pensavamo a qualche colpo di scena positivo, non una alchimia scacchistica con una Giunta che più che far quadrare il cerchio è servita per far quadrare il Ponte…”. Insomma sentiamo vari personaggi noti e meno noti e non sono molto positivi. Massimo Coppola, mister 800 preferenze e oltre, il più votato, con un consenso in crescita, non fa il vicesindaco? Come mai? Secondo noi, come abbiamo abbondantemente scritto in passato, non è nei pensieri di Cuomo cedere lo scettro a un candidato forte, ma ora deve abbozzare in vista della candidatura alla Regione Campania con la Lega. E lui che dice? Cerchiamo di beccare Massimo Coppola in piazza, da parte sua solo un “Mi dispiace , no comment”. Intanto tutti si aspettavano la Presidenza del Consiglio a Luigi Di Prisco al quale con la scusa che non c’è unanimità per la presidenza del consiglio e dell’attesa del 20 maggio, data di udienza del ricorso di Marco Fiorentino, non hanno ancora confermato questo ruolo, si parla addirittura di un complicatissimo possibile sesto assessorato per lui, ma come la mettiamo con la quota rosa? Insomma Di Prisco nonostante sia probabilmente il consigliere comunale più attivo e sensibile , stando agli ambientalisti e all’opinione pubblica, rimane ancora fuori. Lo scontro col sindaco Peppino Cuomo venerdì ha lasciato ancora le cose come stanno e di sicuro sotto Pasqua, come si suol dire, non si muoverà nulla. Allora puntiamo su Mario Gargiulo, agnello sacrificale pasquale? Ma lui a quanto pare la parte dell’agnello non intende proprio farla, vi ricordate l’uovo di Pasqua di cioccolato? Allora Mario cosa ci dici di questa Giunta? “E’ una buona Giunta!” , sorride.. Ok , una buona Giunta per te o cosa? Che farai ora, noi di Positanonews veniamo quasi tutti i giorni per chiederti qualche dichiarazione. “Ho detto una buona Giunta e basta, cosa farò? Quello che ho fatto sempre , impegnarmi per il popolo, cercare di migliorare il paese è questo il modo che intendo io per fare politica, alcune manifestazioni volute da me continuano ancora e ne sono felice, perchè amo Sorrento e amo la mia città”. D’accordo, ma dovresti dire pure qualcosa sulla politica , fra pochi mesi si va al voto in fin dei conti “Parlerò dopo le deleghe, anche ogni settimana se è il caso”. Promesso? “Promesso!” Va bene cari lettori di Positanonews noi aspettiamo allora le deleghe per vedere che uscirà dall’uovo di Pasqua della politica sorrentina.. Alla prossima puntata.