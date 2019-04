Sorrento. Ordinanza viabilità per le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, il dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, Antonio Marcia, ha firmato un’ordinanze che disciplina il traffico.

Si parte giovedì 18 aprile, dalle ore 19 alle 23, in coincidenza con la processione del SS. Rosario, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli lungo il seguente percorso: Chiesa del SS. Rosario, via Tasso, via Fuoro, via del Mare, Corso Italia, Piazza Tasso, via via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza S. Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, Corso Italia e Via Tasso.

Venerdì 19 aprile, dalla mezzanotte e fino alle ore 6, per permettere lo svolgimento della processione del Venerdì Santo dell’Arciconfraternita di S. Monica, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli lungo il seguente percorso: via Fuoro, vico II Fuoro, Corso Italia, Piazza Tasso, via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza S. Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, via Correale, via Rota, via B. Capasso, Corso Italia, Largo Parsano Vecchio, via del Mare e via Fuoro.

Venerdì 19 aprile, dalle ore 15 alla mezzanotte, in coincidenza con la processione del Cristo Morto, non sarà possibile parcheggiare in via Sersale, via degli Aranci, Corso Italia, Piazza Tasso, Corso Italia, via Capasso, via Correale, Piazza Tasso, via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza Sant’Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, Corso Italia e via Sersale.