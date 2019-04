Sorrento. Oggi la Giunta nasce il “Grande Ponte”. Spunta anche il nome di Di Martino

Sorrento. Oggi il sindaco Giuseppe Cuomo nomina la Giunta , come anticipato da Positanonews Moretti in ballottaggio con Bernardo, sembra prevalere, ma potrebbe essere Gianluigi Di Martino, già candidato sindaco che molto danno vicino al Ponte. Con un nuovo assessore, Mariano Gargiulo, entrerà Tonino Maresca in Consiglio comunale perchè Gargiulo si dovrà dimettere da consigliere per far l’assessore dando il posto al primo dei non eletti della Grande Sorrento. Tutti questi movimenti per salvare Rachele Palomba , non molto incisiva nel corso del suo mandato sinora, ma anche per sancire un’alleanza fra Ponte e Grande Sorrento, e far fuori di fatto Mario Gargiulo, fra i politici più attivi della Giunta Cuomo. Nel contempo lo schieramento farebbe fronte tutti insieme contro l’emergente Massimo Coppola, mister 810 voti, che è in crescita e diventa troppo ingombrante per i progetti del vecchio sistema. Insomma le previsioni di Positanonews, fatte quasi tre anni fa, che si sarebbe manovrato per far fuori i due uomini forti dell’amministrazione, cioè appunto Mario Gargiulo e Massimo Coppola, erano fondate. Fra dieci giorni si farà il consiglio comunale e dovrebbe essere eletto Luigi Di Prisco presidente del consiglio , che è da anni il consigliere più attivo di tutta la penisola sorrentina sul fronte ambientale. Marzuillo si farebbe momentaneamente da parte e potrebbe essere anche uno dei nomi su cui punterebbe il sindaco Peppino Cuomo come candidato sindaco. Alla fine la strategia potrebbe essere quella di liberarsi dei due uomini forti, e quindi poco malleabili, fatto fuori Mario Gargiulo ora non poteva fare lo stesso con Massimo Coppola e per fronteggiarlo alla fine il Ponte si allea di fatto con la Grande Sorrento, un Grande Ponte appunto.. ma riuscirà a resistere la sua tenuta e gli interessi a volte confligenti e gli altri staranno a guardare e a pettinare le bambole? Staremo a vedere.. Cerco che Sorrento appassiona come una telenovela i nostri lettori viste le letture degli articoli