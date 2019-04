Sorrento nasce Syrrentum, l’ultimo arrivato della grande famiglia Cherì. Aperto tutta la notte fra il sabato e la domenica. Insomma da Sant’Agnello, nei pressi di Piazza Mercato, al Corso Italia , a pochi metri da Piazza Tasso, con l’ultimo arrivato

Di mattina un bar, a pranzo un take away, di pomeriggio un bistrot, di sera un risto-pub.

Un punto di ritrovo aperto tutto il giorno e tutti i giorni; un laboratorio di pasticceria artigianale che sforna dolci secondo le antiche ricette della tradizione. Il locale ideale per un aperitivo con gli amici, un pranzo di lavoro, un romantico calice di vino, un trancio di pizza al volo o un’english breakfast.

Poi apertura nottura il sabato senza stop fino a domenica notte… Complimenti e in bocca al lupo.