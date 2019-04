Sorrento, movida e schiamazzi: “Ragazzi ubriachi urlano in piena notte”

Ci si avvicina sempre di più alla bella stagione e torna in auge un problema che affligge diversi Comuni della Penisola Sorrentina, in particolare Sorrento. No, non stiamo parlando del problema traffico, ma di un’altra questione che tiene banco da tempo e che non trova mai soluzione: quella movida notturna. In particolare, negli anni, tanti cittadini del posto si sono lamentati per il comportamento delle migliaia di ragazzi che la sera, specialmente nei fine settimana, si riversano nel centro storico. Ovviamente non è la maggioranza quella dei ragazzi rumorosi, a è un numero considerevole che rende spesso impossibile il riposo ai residenti.

Questa volta, intorno alle 3 del mattino, si sono registrate urla e schiamazzi da parte di diversi ragazzi apparentemente ubriachi, in via degli Aranci. La cosa è stata segnalata da diversi utenti, residenti nella strada in questione, sui gruppi tematici. “Non si riesce a dormire – si legge – Non c’è mai nessun controllo. Siamo arrivati al punto che ognuno possa fare ciò che vuole? Questo è l’inferno”; si legge.

Già alcuni anni fa partì una battaglia legale fatta di denunce e controdenunce, interventi delle Forze dell’Ordine e quant’altro tra un noto bar del centro storico e i residenti limitrofi. Il bar in questione era sempre preso d’assalto da parte di turisti e giovani in generale, i quali poco si preoccupavano del riposo degli abitanti del posto. Questa almeno era la tesi dei residenti che imbufaliti decisero di adire per vie legali.

Via Degli Aranci è sicuramente una delle strade che è più soggetta a questo fenomeno, ma il discorso riguarda varie zone del centro storico, da Piazza Tasso a Piazza Lauro, da Viale Nizza a via Rota. Spesso e volentieri, oltretutto, vengono sparati fuori d’artificio in orari non consoni. Insomma, il problema c’è e andrebbe risolto.