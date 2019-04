Sorrento . Michele Bernardo vice sindaco, salva Rachele Palomba. Al via l’asse col Ponte

Sorrento . Michele Bernardo è il nome che gira nei corridoi per fare il vice sindaco. E’ quello che sta emergendo in queste ore dopo l’anteprima di Positanonews sull’accordo fra Cuomo e Pontecorvo.

Dovrebbe entrare dunque Mariano Gargiulo , nome oramai circolante da mesi, mentre Guido

Gargiulo , cognato di Pontecorvo, si farebbe da parte per Bernardo .

La salvezza di Rachele Palomba sarebbe stato il collante fra Grande Sorrento e Ponte, frutto dei “ballon d’essai” mediatici che davano insistentemente la testa delle donne.

Fra queste Maria Teresa De Angelis che avrebbe detto qualcosa non gradito al primo cittadino, ma rimarrà in Giunta come assessore per non rompere gli equilibri.

Quindi il Ponte rientra dopo la cacciata improvvisa di Mario Gargiulo, accusato di aver sostenuto il PD , accusa a dir la verità mai provata del tutto e poco fondata visto che la maggioranza che sostiene Cuomo è civica.

Sembra forse un discorso collegato a Sant’Agnello e al sindaco Piergiorgio Sagristani, col quale il sindaco Giuseppe Cuomo è in rotta, nonostante fossero grandi amici prima, a essere stato il motivo scatenante.

Dunque non ci saranno Alessandro Acampora e Guglielmina Ciampa, e forse neanche Guido Gargiulo, 55 anni, cognato di Pontecorvo che farebbe posto al commercialista Michele Bernardo , volto noto della politica sorrentina.

Nulla cambia nella Presidenza del consiglio dove Stefano Marzuillo farà posto all’attivissimo Luigi Di Prisco, mentre rimane al suo posto Massimo Coppola che a questo punto diventa l’uomo da battere da parte del vecchio sistema.

Altra incognita sono le elezioni alla Regione Campania, Cuomo ci conta con la Lega, o con Forza Italia, dalla quale è stato già deluso, ma si trova col rischio di sorprese dagli stessi alleati scontenti e in Penisola Sorrentina. Inoltre dovrà decidere su chi puntare come candidato sindaco, Bernardo o Marzuillo come tanti pensano da tempo?