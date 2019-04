Sorrento Memorial Calciamo insieme per ricordare Mauro Di Maio, Vincenzo Arma, Alessandro Persico e Cristiano Gargiulo

Sorrento . Domani 15 aprile si svolgerà la 16ª edizione del memorial Calciamo Insieme al campo Italia di Sorrento per ricordare giovani della Penisola scomparsi prematuramente Mauro Di Maio, Vincenzo Arma, Alessandro Persico e Cristiano Gargiulo, ma anche per far riflettere i ragazzi di oggi sui valori della vita seguito come ogni anno da Positanonews che riporterà le fasi salienti dell’inziativa sulla pagina Facebook

Una giornata all’insegna del calcio, del divertimento e della voglia di vivere. Prenderanno parte al torneo, gli studenti degli istituti scolastici superiori “San Paolo” di Sorrento; “Nino Bixio” di Piano di Sorrento; “Gaetano Salvemini” di Sorrento; “Publio Virgilio Marone” di Meta e “Marconi Galilei” di Vico Equense.

Lo scopo della manifestazione è, inoltre, quello di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza alla casa famiglia “Miriam” di Meta. Un evento all’insegna dello sport e della solidarietà