Avevamo annunciato qualche tempo fa la loro presenza all’evento più romantico dell’anno: Idee Sposi.

Grazie a Carolina Ciampa che ha ideato questa bellissima kermesse e ogni anno ci coinvolge con passione in uno degli eventi di eccellenza della Penisola Sorrentina, anche Lg Arredamenti ha potuto presentare il suo stand nel favoloso Hotel Mediterraneo.

Il successo di Lg arredamenti è stato tantissimo. Lo stand ha visto il suo proprietario, Luigi Gargiulo, presentare tantissimi progetti importanti e tanti novelli e futuri sposi hanno scelto ed apprezzato la bellezza dei suoi prodotti.

Ma le offerte pazze di Lg Arredamenti continuano: la bellissima cucina esposta da Idee Sposi, ma anche tante altre cucine come ad esempio il Modello Modello Alice by Arrex Le Cucine, con vetro e trasparenze, legno e solidità, soluzioni e dettagli inediti, camere da letto come le bellissime proposte Ferrimobili, linving e tanto altro le puoi trovare a Sorrento in Via del Mare 19 e scoprire tutte le novità arredo e design 2019!

La casa che sogni, al prezzo che cerchi.